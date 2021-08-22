تعرف على إيرادات فيلم الرعب "Don't Breathe 2"

والفيلم بطولة كل من ستيفن لانج، بريندان سيكستون الثالث، مادلين جريس، ستيفاني ارسيلا، روتشي ويليامز، بوبي سكوفيلد، آدم يونج، ستيفان رودري، ديانا بابنيكوفا، كريستيان زاجيا، رون روجيل.





وتدور أحداث الفيلم حول اختباء نورمان نوردستروم لسنوات في كوخ منعزل، وقام بتربية فتاة يتيمة خرجت من حريق منزل، لكن ينهار وجودهم الهادئ عندما تظهر مجموعة من الخاطفين وتأخذ الفتاة، ما يجبر نورمان على ترك ملاذه الآمن لإنقاذها.







