ميدو: عبدالمنصف ثاني أفضل حراس الدوري المصري بعد الشناوي













أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بمستوى محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال الفترة الأخيرة.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن محمد عبدالمنصف، يعد ثاني أفضل حارس في مصر بالوقت الحالي، بعد محمد الشناوي حارس الأهلي.





وتوجه ميدو بالتحية إلى محمد عبدالمنصف، على أدائه أمام الإسماعيلي، مؤكدًا أنه كان يلاعب الدراويش بمفرده، مشيرًا إلى أنه يستحق التواجد في منتخب مصر.



