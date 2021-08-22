Advertisements

تشكيل آرسنال المتوقع ضد تشيلسي في في قمة الدوري الإنجليزي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements



يواجه نادي تشيلسي نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره أرسنال، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.

وحقق تشيلسي الفوز في الجولة الأولى على نادي كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في حين خسر أرسنال أمام نظيره برينتفورد بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تيرني، ماري، وايت، تشامبرس

خط الوسط: تشاكا، رو، سامبي.

خط الهجوم: مارتينيلي، أوباميانج، بيبي.

الكلمات المفتاحية

ى تشيلسي جة تشيلسي ضد ارسنال الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي 2021 ارسنال

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تكلفة صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل بيتسو موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ارسنال ضد كريستال بالاس

أرسنال ضد شيفيلد يونايتد .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تشكيل آرسنال المتوقع ضد سلافيا براغ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال أمام برينتفورد في افتتاحية الدوري الإنجليزي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

03:35 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements