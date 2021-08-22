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بعد عقد قرانه. رضوى الشربيني تحذر أحمد سعد

الأحد 22/أغسطس/2021 - 03:25 ص
بوابة الفجر
رنا حسين
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هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، الثنائي احمد سعد و علياء بسيونى بمناسبة عقد قرانهما على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

و علقت  رضوى الشربينى على الصورة قائله: "مبروك يا احلى عروسة فى الدنيا ... خلى بالك يا احمد احسن بص....". 
 
و أعقبها رد احمد سعد قائلاً: "خلاص والله الحمد لله على نعمة علياء .... وشكراً جداً على المباركة".


وقد أنهت رضوى الشربيني الموسم الخامس من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا ويستمر عرض حلقات الموسم السادس علي قناة سي بي سي سفرة ايام الخميس والجمعه والسبت من كل أسبوع في السادسة مساءً.

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