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بسمة تكشف عن تجربتها في فيلم "ماكو" والصعوبات التي واجهتها
الأحد 22/أغسطس/2021 - 03:58 ص
ولاء عبد الناصر
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كشفت الفنانة بسمة عن تجربتها في فيلم ماكو، حيث وصفتها بأنها مغامرة جديدة ومختلفة وشعرت بمتعة فيها رغم صعوبتها.
كما أشارت بسمة أنها كانت تريد أن الإنسحاب من العمل لصعوبته، ولم تتخيل أن الكلام المكتوب على الورق من الممكن أن يجسد على أرض الواقع.
وأوضحت إنها مع أول تجربة غطس شعرت بإختناق شديد، وقررت أن تنسحب، ولكن مدرب السباحة ساعدها على تخطى تلك المرحلة، وزاد من ثقتها بنفسها وغطست مرة أخرى، مما جعلها تتحمس لهذه التجربة المختلفة على حد تعبيرها.
يذكر أن فيلم “ماكو”، من بطولة كلا من بسمة، والممثل التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيقولا معوض، محمد مهران، تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي
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