تامر عبد الحميد: "كرامة الزمالك من كرامتي وحسين لبيب مميز إداريًا"













أشاد تامر عبدالحميد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، بما يقدمه حسين لبيب في رئاسة القلعة البيضاء، منذ أن تولى المهمة.





وقال تامر عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حسين لبيب رجل محترم، ولديه أسلوب مميز في الإدارة يتبع لمدرسة كمال درويش".





وتابع، "أكثر ما أكرهه في حياتي أن يجرح أحد كرامتي، ونادي الزمالك كرامتي، ومن يتعرض له بسوء كإنه يتعرض لبيتي، وكبار النادي سيكون لهم دور في الانتخابات المقبلة للنادي".





واستكمل، "دخلت نادي الزمالك في عمر 13 سنة، وانا حاليا 50 سنة، عيشت بنادي الزمالك أكثر مما عيشت بمنزلي".



