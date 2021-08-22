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أبرزهم هنا الزاهد.. ٥ نجوم تعرضوا للتنمر من قبل الجمهور

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تعرض عدد كبير من النجوم للتنمر من قبل متابعيهم عبر السوشيال ميديا، وكان ابرز هؤلاء النجوم الفنانة هنا الزاهد، التى قالت إنها تعرضت للتنمر من قبل إحدى جمهورها التي وصفتها بأن صوتها مزعج.

نرصد لكم أبرز الفنانين الذين تعرضوا للتنمر من قبل الجمهور:

شريف منير
تعرض الفنان شريف منير لحالة شديدة من التنمر على بناته فريدة وكامليا من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورتهم على حسابه الرسمي على ” انستجرام” ثم قام بحذف صورتهم بعد التعليقات المسيئة التي لاقاها من بعض الأشخاص ثم أعاد نشرها مرة أخرى للوقوف ضد التنمر.

أحمد حلمي
تعرض الفنان أحمد حلمي لتنمر حيث وصفه البعض أنه" دمه تقيل"، و"ودانه مطرطقة"، وكشف الفنان أحمد حلمى، عن تعرضه للتنمر فى فترة طفولته، و قرر أن يحول كل هذا الكلام لطاقة قوة وصلابة وأن يثبت لنفسه أولا أن هذا الحديث ليس له وجود وليس حقيقيا.

محمد رمضان
تعرّض الفنان محمد رمضان للتنمر، بعد ما نشر صورة تجمعه بابنه، وعلّقت إحدى المتابعات بتنمّر شديد على لون بشرة نجل محمد رمضان وكتبت: "أسود زي أبوه"، ليرد رمضان عليها قائلاً: "فخور بلوني ولون أبويا وأولادي الذين خلقهم الله، ومبسوط أن أولادي سيكونون ضد العنصرية".


حمادة صميدة
تعرض الفنان حمادة صميدة للتنمر، حيث شهدت مواقع التواصل آراء تسخر من شكله، فهو يعانى من التنمر منذ سنوات طويلة، وفوجئ برسائل على حسابه «فيس بوك» تسخر من شكله وشكل ابنه أيضا.


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