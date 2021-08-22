مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي اقتحم سباق التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني، حيث يخطط لخطفه في صفقة مجانية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد الإسباني إيايكس موريبا نجم خط وسط برشلونة ينتهي في الصيف الحالي ويرفض النجم الإسباني حتى الآن جميع عروض التجديد مع البارسا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن موريبا مطلوب من كلا من لايبزيج الألماني وتشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مانشستر سيتي يستهدف أيضًا التعاقد مع موريبا لكن بشرط أن ينضم مجانًا في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن موريبا يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي لأنه سيحصل على مكافأة توقيع من النادي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو من أجل التخلي عن موريبا لكن هذه الأموال ستتناقص إذا رفض النجم الإسباني التجديد واستمر مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن تقارير صحفية إسبانية زعمت أن برشلونة ينوي وضع موريبا على مقاعد البدلاء طوال الموسم الحالي وذلك ردًا على تمرده ورفضه تجديد عقده.



