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بالأبيض.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صورًا جديدة لها عبر صفحتها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت منة فضالي بالصورة مرتدية فستان ستان أبيض، واعتمدت على مكياج جذاب، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن منة فضالي تشارك في فيلم «مينى بار»، وهو يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالى ، راندا البحيرى ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم ، بسام كارم ، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، الفنان الراحل فايق عزب.

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