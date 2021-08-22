نادر السيد: الزمالك مستواه أفضل من الموسم الماضي وحسم لقب الدوري بنسبة كبيرة جدا









تحدث نادر السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن المستوى المميز الذي ظهر به نادي الزمالك هذا الموسم.





وقال نادر السيد في تصريحاته لبرنامج الماتش أن البطل لا يهتم بالفرق المنافسة له بقدر اهتمامه بتحقيق الفوز.





وتابع نجم منتخب مصر السابق حديثه مؤكداً أن الزمالك أفضل في الموسم الحالي من الموسم الماضي في كل النواحي فنيا.