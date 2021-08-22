فنانة شهيرة تعلن عن ارتدائها الحجاب

أعلنت الفنانة السعودية الشابة نيرمين محسن عن ارتدائها الحجاب، لتفاجيء جمهورها ومتابعيها بعد فترة غياب.



وكشفت من داخل المسجد النبوي عن حبها لاخذ القرار وهى بعيدة عن كل البشر، وقالت: "قبل أن أرجع الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب.



يذكر أن نيرمين محسن فنانة سعودية بدات مشوارها الفني في عام 2010 واختيرت من أبرز نجوم المسلسل الشهير "العاصوف"، بعد نجاحاها في عدد من الاعمال حيث زادت شهرتها بعد مشاركتها في عملٍ سوري، ولها العديد من الأعمال الفنية من أهم مشاركتها في مسلسل المرايا مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 2011.