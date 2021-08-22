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تشكيل توتنهام المتوقع ضد ولفرهاميتون اليوم الأحد الدوري الإنجليزي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي توتنهام نظيره نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي وولفرهامبتون. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: لوريس.

خط الدفاع: داير، ريجليون، سانشيز، ديهورتي.

خط الوسط: سوسوكو، ندومبلي، هويبرج. 

خط الهجوم: سون، مورا، لاميلا.

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