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في عيد ميلاده الخمسين.. ما لا تعرفه عن النجم فتحي عبد الوهاب

الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفل أمس الفنان فتحي عبد الوهاب بعيد ميلاده ال 50، ويعد واحداً من أهم الفنانين فى مصر، حيث قدم خلال مسيرته الفنية، العديد من الأفلام والمسلسلات.

ما لا تعرفه عن فتحي عبد الوهاب فى عيد ميلاده:

_ولد عبدالوهاب في المعادي في 21 من أغسطس عام 1971.

_حصل علي بكالوريوس التجارة، ثم دبلومة تذوق فني من اكاديمية الفنون، وحصل أيضاً علي ليسانس الاداب في التمثيل و الإخراج من قسم المسرح.

_حبه لمجال التمثيل ظه فترة دراسته الجامعية في كلية التجارة، وفي عامه النهائية قدم أوراقه للمخرج " لينين الرملي" و الفنان "محمد صبحي" ليشارك لمدة ثلاث مواسم متتالية في مسرحية "العربي الفصيح"عام 1992، شارك بعد ذلك بمسرحية "اللي بني مصر" عام 1994.

_شارك أول عمل فني له من خلتا فيلمي "طيور الظلام" و "سارق الفرح"، وبعد ذلك في فيلم "الوتد"، وتوالت بعد ذلك الاعمال منذ منتصف التسعينات.

_أبرز أعماله " سهر الليالي، زهايمر، دهشة، ثانية واحدة، خلطة فوزية، لص بغداد"، وغيرها من الأعمال الفنية.

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