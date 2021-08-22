حسين لبيب يكشف موقفه من عودة مرتضى منصور.. ويرد على أنباء عودة النقاز









تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن الأنباء المنتشرة مؤخرا حول عودة مرتضى منصور إلى رئاسة النادي مرة أخرى.





وقال لبيب لبرنامج الماتش: " هناك نقطتين خلاف مع أشرف بن شرقي سيتم حسمها في جلسة تفاوض رسمية ، لم نجلس معه وسيتم عقد جلسة معه عقب حسم الدوري.





وعن أنباء عودة حمدي النقاز إلى الزمالك مرة أخرى قال لبيب: لكل حدث حديث.





وأكد: نتفاوض مع أتشيمبونج لحل أزمته قبل جلسة الاستماع المحدد لها 10 سبتمبر ، ولم نتلقى أي مخاطبات بشأن خصم نقاط من رصيد الزمالك.





وعن موقف اللجنة قال: حسب ما ينصه القانون لابد من تسليم الزمالك 25 نوفمبر القادم ، هناك جلسة سيتم عقدها مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة وضع الانتخابات القادمة والتي سوف تقام وفقا للائحة الاسترشادية.





وعن ترشحه للانتخابات قال: سأعلن عن موقفي من خوض الانتخابات القادمة مع أول يوم لفتح باب الترشح.



