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حسين لبيب يكشف موقفه من عودة مرتضى منصور.. ويرد على أنباء عودة النقاز

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن الأنباء المنتشرة مؤخرا حول عودة مرتضى منصور إلى رئاسة النادي مرة أخرى.

وقال لبيب لبرنامج الماتش: " هناك نقطتين خلاف مع أشرف بن شرقي سيتم حسمها في جلسة تفاوض رسمية ، لم نجلس معه وسيتم عقد جلسة معه عقب حسم الدوري.

وعن أنباء عودة حمدي النقاز إلى الزمالك مرة أخرى قال لبيب: لكل حدث حديث.

وأكد: نتفاوض مع أتشيمبونج لحل أزمته قبل جلسة الاستماع المحدد لها 10 سبتمبر ، ولم نتلقى أي مخاطبات بشأن خصم نقاط من رصيد الزمالك.

وعن موقف اللجنة قال: حسب ما ينصه القانون لابد من تسليم الزمالك 25 نوفمبر القادم ، هناك جلسة سيتم عقدها مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة وضع الانتخابات القادمة والتي سوف تقام وفقا للائحة الاسترشادية.

وعن ترشحه للانتخابات قال: سأعلن عن موقفي من خوض الانتخابات القادمة مع أول يوم لفتح باب الترشح.

واختتم: إذا ما أقرت المحكمة عودة مرتضى منصور سنطبق القانون فورا ، جئنا بتكليف رسمي ويكفينا فخرنا وجودنا في الزمالك.

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