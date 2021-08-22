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تشكيل باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره ريمس اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره ريمس يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة “BEIN SPORTS HD”.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق باريس سان جيرمان كالتالي..

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينيوس ، كيمبيمبي، بيرنات، حكيمي.

خط الوسط: فينالدوم، فيراتي، دي ماريا.

خط الهجوم: ايكاردي، مبابي، نيمار.

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