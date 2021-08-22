موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم الأحد الدوري الإنجليزي





يواجه اليوم الأحد نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ميري.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



