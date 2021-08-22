حسين لبيب: مباراة الإنتاج سنخضها مثل نهائي الكأس









تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن مواجهة فريقه المنتظرة ضد نظيره الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال لبيب لبرنامج الماتش: "الحمد لله لاعبينا رجال، وتعاهدنا على ان نفوز بالمباراتين المقبلتين، وهدفنا اسعاد الجماهير فقط".





وأردف: المباراة المقبلة ضد الإنتاج الحربي سوف نخوضها كأنها "نهائي فاينال"، نلعب من اجل حسم الثلاثة نقاط.





وأكد حسين لبيب في حديثه: نسعى لاسعاد الجماهير "بقالهم فترة مفرحوش"





وأفصح: عندما أتينا للنادي كانت الامور هنا على صفيح ساخن، استطعنا ان نخلق اجواء من الاستقرار، وتجردنا من أي مصالح شخصية من اجل اسعاد الجماهير ومن اجل كيان الزمالك.





وأشار: هدفنا أن يفتخر كل زملكاوي بالفترة القصيرة التي تواجدنا بها على المستوى الإداري.



