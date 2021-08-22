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حسين لبيب: مباراة الإنتاج سنخضها مثل نهائي الكأس

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:11 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن مواجهة فريقه المنتظرة ضد نظيره الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال لبيب لبرنامج الماتش: "الحمد لله لاعبينا رجال، وتعاهدنا على ان نفوز بالمباراتين المقبلتين، وهدفنا اسعاد الجماهير فقط".

وأردف: المباراة المقبلة ضد الإنتاج الحربي سوف نخوضها كأنها "نهائي فاينال"، نلعب من اجل حسم الثلاثة نقاط.

وأكد حسين لبيب في حديثه: نسعى لاسعاد الجماهير "بقالهم فترة مفرحوش"

وأفصح: عندما أتينا للنادي كانت الامور هنا على صفيح ساخن، استطعنا ان نخلق اجواء من الاستقرار، وتجردنا من أي مصالح شخصية من اجل اسعاد الجماهير ومن اجل كيان الزمالك.

وأشار: هدفنا أن يفتخر كل زملكاوي بالفترة القصيرة التي تواجدنا بها على المستوى الإداري.

وأتم حسين لبيب حديثه: هدفنا أولا أن نحصد لقب الدوري وبعد ذلك نفكر في أجواء الاحتفالات.

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