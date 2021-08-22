Advertisements
حسين لبيب: مباراة الإنتاج سنخضها مثل نهائي الكأس
الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:11 ص
حسام مجدي
Advertisements
تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن مواجهة فريقه المنتظرة ضد نظيره الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال لبيب لبرنامج الماتش: "الحمد لله لاعبينا رجال، وتعاهدنا على ان نفوز بالمباراتين المقبلتين، وهدفنا اسعاد الجماهير فقط".
وأردف: المباراة المقبلة ضد الإنتاج الحربي سوف نخوضها كأنها "نهائي فاينال"، نلعب من اجل حسم الثلاثة نقاط.
وأكد حسين لبيب في حديثه: نسعى لاسعاد الجماهير "بقالهم فترة مفرحوش"
وأفصح: عندما أتينا للنادي كانت الامور هنا على صفيح ساخن، استطعنا ان نخلق اجواء من الاستقرار، وتجردنا من أي مصالح شخصية من اجل اسعاد الجماهير ومن اجل كيان الزمالك.
وأشار: هدفنا أن يفتخر كل زملكاوي بالفترة القصيرة التي تواجدنا بها على المستوى الإداري.
وأتم حسين لبيب حديثه: هدفنا أولا أن نحصد لقب الدوري وبعد ذلك نفكر في أجواء الاحتفالات.
Advertisements