تامر عبد الحميد: "نجم الزمالك دخل التاريخي بسببي"

















أكد تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، أنه كان سببًا في دخول أيمن يونس، زميله في القلعة البيضاء، التاريخ.





وأوضح تامر عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري، كان من صناعتي لأيمن يونس، أمام السويس بعد 9 ثواني فقط من بداية المباراة".



