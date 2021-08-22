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تشكيل مانشستر يونايتد ضد ساوثهامتون اليوم الأحد الدوري الإنجليزي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ميري.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي: 

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، ماجواير، شو، فاران.

خط الوسط: فيرناندز، بوجبا، فريد.

خط الهجوم: سانشو، مارسيال، جيمس.

الكلمات المفتاحية

مانشيتر جة الدوري الانجليرزي الدوري الإنجليزي 2021

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