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تامر عبدالحميد: السوشيال ميديا أعطت فرجاني ساسي قيمة لا يستحقها

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعطوا فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء السابق، قيمة لا يستحقها.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فرجاني ساسي لاعب كبير، لكن البروباجاندا التي حدثت له على السوشيال ميديا هي من أوصلت سعره لهذا الرقم الذي قد يفوق إمكانياته مع احترامي ليه".

واستطرد، "حمزة المثلوثي لاعب مميز، وارتفع مستواه بشكل كبير جدًا خلال الفترة الأخيرة، أتمنى له التوفيق مع زملائه في مباراة الثلاثاء لحسم لقب الدوري رسميا".

وكان فرجاني ساسي، قد قرر الرحيل عن صفوف الزمالك، بعد انتهاء عقده، ورفض التجديد.

وانتقل الدولي التونسي فرجاني ساسي، إلى صفوف نادي الدحيل  القطري، في انتقالات الصيف الحالي.

الكلمات المفتاحية

فرجاني انتقالات الزمالك

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