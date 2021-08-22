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تامر عبد الحميد: ثلاثي الزمالك تعرض لمؤامرة ودوري هذا الموسم الأغلى

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، أن ثلاثي القلعة البيضاء، أيمن يونس وأشرف قاسم، وعبدالحليم علي، قد تعرضوا لمؤامرة لإبعادهم عن النادي.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حدثت مؤامرة لإبعاد أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي عن فريق الكرة بنادي الزمالك".

وتابع، "الدوري لا يزال في الملعب، والكرة علمتنا أن المباريات تحسم بصافرة الحكم، والبطولات تحسم فقط عندما يتم ذلك رسميا، مازال متبقي للزمالك ثلاثة نقاط لحسم اللقب".

واستكمل، "فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم 
أجمل هدية يقدمها اللاعبون للجمهور، ويعد هذا اللقب الأغلى بالنسبة لي".

وأضاف، "وجود الزمالك على صدارة الدوري الآن بفارق 4 نقاط عن الوصيف إنجاز كبير،  وأول من أوجه له التحية علي ذلك جمهور نادي الزمالك، ومن ثم كل من تحمل المسئولية داخل النادي خلال تلك الأزمات".

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