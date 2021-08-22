تامر عبد الحميد: الأهلي أخطأ في تأجيل مبارياته وخسارة الدوري ليست أزمة













قال تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي أخطأ بالموافقة على تأجيل لقاءاته في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهو ما أثر على مستوى الفريق.





وأوضح تامر عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "قرار الأهلي بتأجيل مبارياته بالدوري خلال مشاركته ببطولة افريقيا خاطئ، وأرى أنه لم يكن موفق في هذا القرار".





وتابع، "الأهلي حقق إنجازات عالمية خلال الفترة الأخيرة بالفوز ببطولتين إفريقيًا خلال 7 أشهر وسوبر إفريقي وكذلك حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، لذلك أعتقد أنه لا يوجد أي أزمة في حال خسارة بطولة الدوري".





واستكمل، "الأهلي كان من الممكن أن يخوض 4 مباريات في بطولة الدوري، خلال مشاركته في بطولة إفريقيا، لكن عدم حدوث ذلك أثر عليهم كثيرًا عند العودة للدوري وتسبب في فقدان العديد من النقاط".



