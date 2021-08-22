نجم الزمالك يوجه رسالة لسيد عبدالحفيظ

















وجه تامر عبدالحميد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، رسالة نارية إلى الإعلام التابع للنادي الأهلي، كما خاطب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء أيضًا.





وقال تامر عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أتمنى أن يكف الإعلاميين التابعين للأهلي عن العزف على أوتار الجماهير والظلم التحكيمي، كرة القدم ملعب، والزمالك هو الأحق بالصدارة حتى الآن".





واضاف، "إصابات معظم لاعبي الأهلي بسبب الإجهاد، والبدلاء لم يثبتوا الكفاءة المناسبة لتعويض الغائبين".



