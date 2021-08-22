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نجم الزمالك يوجه رسالة لسيد عبدالحفيظ

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وجه تامر عبدالحميد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، رسالة نارية إلى الإعلام التابع للنادي الأهلي، كما خاطب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء أيضًا.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أتمنى أن يكف الإعلاميين التابعين للأهلي عن العزف على أوتار الجماهير والظلم التحكيمي، كرة القدم ملعب، والزمالك هو الأحق بالصدارة حتى الآن".

واضاف، "إصابات معظم لاعبي الأهلي بسبب الإجهاد، والبدلاء لم يثبتوا الكفاءة المناسبة لتعويض الغائبين".

واستكمل، "أوجه التحية لسيد عبد الحفيظ علي تصريحاته الأخيرة الذي قال فيها أن الاهلي عانى من سوء التوفيق في بطولة الدوري، ومن الممكن أن لاعبو الزمالك قد بذلوا مجهود أكبر، كلام محترم".

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