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محمود أبو رجيلة يوجه طلبًا لإدارة الزمالك

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وجه محمود أبو رجيلة، نجم نادي الزمالك السابق، طلبًا إلى إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، بمناسبة اقتراب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وقال أبو رجيلة، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كنت متفائلاً منذ فترة طويلة بفوز الزمالك بالدوري المصري هذا الموسم، وأتمنى أن يكون الاحتفال في الملعب".

وتابع، "أتمنى الاحتفال بأبطال الزمالك في جميع الألعاب بملعب النادي، مع تواجد جميع نجوم وأساطير النادي".

واستكمل، "الزمالك يمتلك نجوم في جميع المراكز، ومستوى حمزة المثلوثي تحسن بشكل كبير جدًا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف، "الأزمات التي تعرض لها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة عنوانها "كله ضرب ضرب مفيش شتيمة".

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