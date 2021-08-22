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كشري: الإنتاج تعرض للظلم والهبوط سيؤثر علينا أمام الزمالك

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:49 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي خلال الموسم الحالي، على الرغم من وجود تقنية الـVar.

وأوضح كشري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الإنتاج الحربي عانى من ظروف صعبة، وأشكر اللاعبين والجهاز المعاون على الروح والأداء في الدور الثاني من المسابقة".

وتابع، "الإنتاج الحربي تعرض للظلم التحكيمي، خلال الموسم الحالي، على الرغم من تواجد الـVAR، والحكم أحمد العدوي، تحدث معي بشكل غير لائق، خلال مواجهة الاتحاد السكندري، وقال لي، "هطردك"، فقلت له أنني لست عاملًا".

واستكمل، "تعرضت للإيقاف أمام الزمالك بعد طردي في مباراة الاتحاد، كما حصل 4 لاعبين من فريقي على إنذارات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف، "هبوط الفريق سيؤثر بشكل سلبي على دوافع ومعنويات اللاعبين أمام الزمالك، إلا أننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا حفاظًا على شرف المهنة".

واختتم، "عقدي مستمر مع الإنتاج الحربي حتى الموسم القادم، وقرار استمراري مع الفريق في يد الإدارة".

جدير بالذكر أن الإنتاج الحربي، هبط إلى الدوري المصري الدرجة الثانية، بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري إيجابيًا بهدف، أمس السبت.

الكلمات المفتاحية

جة الدوري المصري الاهلي الانتاج الحربي

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