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ميدو يزف بشرى سارة لنادي وادي دجلة بشأن قضيته ضد طلائع الجيش

الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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زف الإعلامي أحمد حسام ميدو، بشرى سارة لنادي وادي دجلة، بشأن قضيته ضد نادي طلائع الجيش، بعد إشراك لاعب الأخير الموقوف في لقائهما.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لدي معلومات أن وادي دجلة سيفوز بقضية مباراة طلائع الجيش، وسيحصل على ثلاث نقاط إضافية، في نهاية الموسم الحالي، بعد خطاب رسمي سيصل من المحكمة الرياضية "كاس" إلى الاتحاد المصري لكرة القدم".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 28 نقطة، ويسعى للهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

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