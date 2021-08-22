خالد عيد يهدد بالرحيل عن تدريب غزل المحلة









هدد خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بالرحيل عن تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وأوضح خالد عيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه من المفترض أن يتم تدعيم الفريق بصفقات قوية في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن يهدف للتواجد بمركز يليق بتاريخ النادي.









وتابع، "سأتقدم بالاعتذار عن إكمال مهمتي مع غزل المحلة إن لم يتم تلبية طلباتي وتدعيم الفريق بشكل جيد".



