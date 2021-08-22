مواعيد مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري





تنطلق منافسات الجولة الثالثة والثلاثون، من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 23 أغسطس الجاري، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25.





ويشهد الموسم الحالي صراعا شرسا على لقب البطولة، حيث يحتل الزمالك الصدارة برصيد 76 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.





وفيما يلي مواعيد مباريات الجولة 33:-





-يوم الإثنين 23 أغسطس:-





1- الإسماعيلي × طلائع الجيش، الساعة السابعة مساء

2- وادي دجلة × سيراميكا كيلوباترا، الساعة السابعة مساء

3- المصري × إنبي، الساعة التاسعة مساء





- يوم الثلاثاء 24 أغسطس:-





1- أسوان × سموحة، الساعة السابعة مساء

2- الاتحاد السكندري × البنك الأهلي، الساعة السابعة مساء

3- الزمالك × الانتاج الحربي، الساعة التاسعة مساء

4- الأهلي × الجونة، الساعة التاسعة مساء





-يوم الأربعاء 25 أغسطس:-





1- غزل المحلة × المقاولون، الساعة السابعة مساء