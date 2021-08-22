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موعد مباراة توتنهام وولفرهاميتون اليوم الأحد الدوري الإنجليزي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:56 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي توتنهام نظيره نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي وولفرهامبتون. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

وكان نادي توتنهام قد افتتح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على حساب نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

الكلمات المفتاحية

جة توتنهام الدوري المصري الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي 2021

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