Advertisements
موعد مباراة توتنهام وولفرهاميتون اليوم الأحد الدوري الإنجليزي
الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:56 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الأحد نادي توتنهام نظيره نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي وولفرهامبتون.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وكان نادي توتنهام قد افتتح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على حساب نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشئ.
Advertisements