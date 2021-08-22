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موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس في الدوري الفرنسي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:35 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره ريمس اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره ريمس يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة “BEIN SPORTS HD”.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق ستاد ريمس في المركز العاشر برصيد نقطتين.

الكلمات المفتاحية

ميسي جة باريس الدوري الفرنسي

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