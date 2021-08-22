Advertisements
موعد مباراة يوفنتوس أمام أودينيزي فى الدورى الإيطالي
الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:35 ص
محمد جمال
Advertisements
يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة أودينيزي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الكالتشيو فى لقاء قوي بين الفريقين.
وتقام مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي فى تمام السادسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية فى لقاء قوي بين الفريقين وافتتاحي لموسم السيدة العجوز ضمن مباريات الجولة الأولى.
وكان الدوري الايطالي انطلق بالأمس وحقق فريق انتر ميلان الفوز على فريق جنوي برباعية مقابل لا شيء بينما لاتسيو فاز على إمبولي بثلاث أهداف مقابل هدف.
ويذكر أن إنتر ميلان حقق لقب الدوري الايطالي الموسم الماضي بعد التفوق على كل من يوفنتوس وميلان ونابولي.
Advertisements