موعد مباراة يوفنتوس أمام أودينيزي فى الدورى الإيطالي









يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة أودينيزي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الكالتشيو فى لقاء قوي بين الفريقين.





وتقام مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي فى تمام السادسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية فى لقاء قوي بين الفريقين وافتتاحي لموسم السيدة العجوز ضمن مباريات الجولة الأولى.





وكان الدوري الايطالي انطلق بالأمس وحقق فريق انتر ميلان الفوز على فريق جنوي برباعية مقابل لا شيء بينما لاتسيو فاز على إمبولي بثلاث أهداف مقابل هدف.



