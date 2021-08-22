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البحوث الزراعية: مصر رقم واحد عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة من الأرز

الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إنه لا يوجد ما يسمى الأرز الجاف، لافتًا إلى أن مصر رقم 1 على مستوى العالم في إنتاجية وحدة المساحة من الأرز.

وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن مصر تقوم بزراعة أصناف من الأرز ساهمت في تخفيض 40% من استهلاكنا من المياه مقارنة بالأصناف الأخرى التي كان يتم زراعتها، مؤكدًا أن الأرز المصري أعلى جودة على مستوى العالم، ولا يضاهيه إلا أرز كاليفورنيا.

وأعلن أن مصر بصدد استنباط نوع أرز هجين بسمتي في مصر ليطرح في الأسواق اعتبارًا من العام المقبل، وبهذا لن نحتاج لاستيراد الأرز البسمتي من الخارج، منوها بأن الأرز أصبح يروى كما يروى الذرة.

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