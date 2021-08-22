طبيبة تحذر من بقايا الملح والسكر: تحتوي على سموم

حذرت الدكتورة زينب بكري، عميد المعهد القومي للتغذية سابقًا، من بعض المواد الغذائية المنتجة من بقايا السكر أو الملح تحتوي على بكتيريا أو سموم، قائلة:" قد تحتوي على معادن مثل الزرنيخ والحديد كملح السياحات، وذلك حسب طبيعة المنتج".





وتابعت "بكري"، خلال لقائها عبر تقنية زووم مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم السبت، أن هذه المنتجات تقوم بعمل رد فعل في جسم الإنسان حسب نوعها، ومن الممكن أن تُصيب الإنسان بنزلات معوية حادة من الممكن أن تؤدي للوفاة، وفي أحيان أخرى تتسبب في إلحاق الجهاز الهضمي بأمراض مثل البكتيريا.



