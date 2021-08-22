Advertisements

"شعبة الدواء": المضادات الحيوية بمثابة سلاح قومي ضد الميكروبات

الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن المضادات الحيوية هي بمثابة سلاح قومي ضد الميكروبات، مشيرًا إلى أن هذه الميكروبات عبارة عن كائن حي يؤثر على حياة الإنسان.

وأضاف "عوف" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي"، اليوم السبت، أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الميكروب يتعرف على المضاد ويأخذ مناعة منه.

وحذر من الإفراط في استخدامها لأن هذا يتسبب في ظهور أنواع من الميكروبات أكثر شراسة وغير قابلة للمضادات الحيوية وهو ما يؤثر على حياة الناس واقتصاديات دول.

وأشار رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إلى أنه في أوروبا وأمريكا لا يتم صرف المضاد الحيوي إلا بروشتة وبناءً على عمل مزرعة للتأكد من قبول الحالة للمضاد الحيوي من عدمه، مؤكدًا أن الوعي الإعلامي يجب أن يكون مستمر حتى يتنقل هذا الوعي عند المواطنين.

الكلمات المفتاحية

خطورة المضادات الحيوية بوابة الفجر المضادات الحيوية الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 19 ساعة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ يوم

نجم الزمالك يوجه رسالة لسيد عبدالحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

محمود أبو رجيلة يوجه طلبًا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

مخاطر المضادات الحيوية على الطفل الرضيع

في اليوم العالمي للحد من استخدام المضادات الحيوية.. الصحة: إنارة ٤ مستشفيات بالتعاون مع الصحة العالمية

الصحة العالمية: 10 ملايين وفاة سنويًا متوقعة بسبب المضادات الحيوية

يوجد بدائل.. شعبة الأدوية تطمئن المواطنين بخصوص العقاقير المدرجة ضمن جداول المخدرات

رسالة طمأنة من شعبة الأدوية بعد إدراج 14 صنفًا ضمن جداول المخدرات

بعد تحذير الصحة العالمية.. شعبة الأدوية تكشف مخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

10:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements