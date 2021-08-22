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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم

الأحد 22/أغسطس/2021 - 08:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماريان عيد
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بصعود جسد السيدة العذراء مريم، بعدما احتفلت بها على مدار أسبوعين، وأقامت الكنائس نهضات روحية وسهرات تسابيح في حب العذراء مريم.

يذكر أن السيدة العذراء كانت ملازمة الصلاة في القبر المقدس ومنتظرة ذلك الوقت السعيد الذي فيه تنطلق من رباطات الجسد، فأعلمها الروح القدس بانتقالها سريعًا من هذا العالم الزائل، ولما دنا الوقت حضر التلاميذ وعذارى جبل الزيتون وكانت السيدة مضطجعة علي سريرها، وإذا بالسيد المسيح قد حضر إليها وحوله ألوف من الملائكة، فعزاها وأعلمها بسعادتها الدائمة المعدة لها فسرت بذلك ومدت يدها وباركت التلاميذ والعذارى ثم أسلمت روحها الطاهرة بيد ابنها وألهها يسوع المسيح فأصعدها إلى المساكن العلوية أما الجسد الطاهر فكفنوه وحملوه إلى الجسمانية وفيما هم ذاهبون به خرج بعض اليهود في وجه التلاميذ لمنع دفنه وأمسك أحدهم بالتابوت فانفصلت يداه من جسمه وبقيتا معلقتين حتى آمن وندم علي سوء فعله وبصلوات التلاميذ القديسين عادت يداه إلى جسمه كما كانتا.

لم يكن توما الرسول حاضرا وقت نياحتها، واتفق حضوره عند دفنها فرأي جسدها الطاهر مع الملائكة صاعدين به فقال له أحدهم: ”أسرع وقبل جسد الطاهرة القديسة مريم ” فأسرع وقبله، وعند حضوره إلى التلاميذ أعلموه بنياحتها فقال: ”أنا لا أصدق حتى أعاين جسدها فأنتم تعرفون كيف أني شككت في قيامة السيد المسيح، فمضوا معه إلى القبر وكشفوا عن الجسد فلم يجدوه فدهش الكل وتعجبوا فعرفهم توما الرسول كيف أنه شاهد الجسد الطاهر مع الملائكة صاعدين به".

قال لهم الروح القدس: ”إن الرب لم يشأ أن يبقي جسدها في الأرض” وكان الرب قد وعد رسله الأطهار أن يريها لهم في الجسد مرة أخري فكانوا منتظرين إتمام ذلك الوعد الصادق حتى اليوم السادس عشر من شهر مسرى حيث تم الوعد لهم برؤيتها وهي جالسة عن يمين ابنها وإلهها وحولها طغمات الملائكة وتمت بذلك نبوة داود القائلة: ”قامت الملكة عن يمين الملك” وكانت سنين حياتها علي الأرض ستين سنة، جازت منها اثنتي عشرة سنة في الهيكل وثلاثين سنة في بيت القديس يوسف البار، وأربع عشرة سنة عند القديس يوحنا الإنجيلي، كوصية الرب القائل له: ”هذا ابنك” وليوحنا: ”هذه أمك".

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