البرازيل تسجل 28388 إصابة و698 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 28388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و698 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد تخطى العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل 20 مليونا منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 574209 حالات، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وكانت البرازيل، تحتل حاليا المركز الثالث عالميا في عدد إصابات فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، بينما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.