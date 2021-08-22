الولايات المتحدة وإسبانيا تتفقان على استخدام قواعد عسكرية للاجئين الأفغان

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، إنه اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على إمكانية استخدام قاعدتين عسكريتين في جنوب إسبانيا لاستقبال الأفغان الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية.





في محادثة هاتفية استمرت 25 دقيقة ليلة السبت، اتفق بايدن وسانشيز على إمكانية استخدام مورون دي لا فرونتيرا بالقرب من إشبيلية وروتا بالقرب من كاديز للاجئين من أفغانستان حتى يتم ترتيب سفرهم إلى دول أخرى. وقالت الحكومة الإسبانية في بيان يوم الأحد إن "بيدرو سانشيز وجو بايدن اتفقا على استخدام قاعدتي مورون وروتا لاستضافة الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة أثناء عبورهم إلى دول أخرى".





وغرد سانشيز يوم السبت: "لقد أجريت للتو محادثة ذات مغزى مع الرئيس جو بايدن تناولنا فيها العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في أفغانستان والتعاون بين حكومتنا في إجلاء المواطنين من ذلك البلد".







