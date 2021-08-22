في هذا الموعد.. عرض مسرحية "زقاق المدق" على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية





والمسرحية بطولة كل دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.





رواية زقاق المدق من أهم روايات نجيب محفوظ وتم نشرها عام 1947 وتدور أحداثها في أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وذلك في أربعينيات القرن الماضي، وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي حمل نفس الاسم، قامت ببطولته الفنانة شادية ، ودارت أحداثه في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين.



تبدأ أولى عروض مسرحية "زقاق المدق" في الإسكندرية على خشبة مسرح محمد عبد الوهاب، وذلك يوم 26 أغسطس الجاري لمدة شهر، وبعدها تعرض على مسرح البالون.