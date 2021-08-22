Advertisements

في هذا الموعد.. عرض مسرحية "زقاق المدق" على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



تبدأ أولى عروض مسرحية "زقاق المدق" في الإسكندرية على خشبة مسرح محمد عبد الوهاب، وذلك يوم 26 أغسطس الجاري لمدة شهر، وبعدها تعرض على مسرح البالون. 

والمسرحية بطولة كل دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.


رواية زقاق المدق من أهم روايات نجيب محفوظ وتم نشرها عام 1947 وتدور أحداثها في أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وذلك في أربعينيات القرن الماضي، وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي حمل نفس الاسم، قامت ببطولته الفنانة شادية ، ودارت أحداثه في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين. 

أخبار تهمك

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ يوم

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك يوجه رسالة لسيد عبدالحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كومان: الفرق المنافسة تجرأت على برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 16 ساعة

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ يوم

ميدو: الزمالك يريد استغلال كريم بامبو فى صفقة تبادلية

منذ نصف ساعة

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:32 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

09:15 م

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

كومان: الفرق المنافسة تجرأت على برشلونة

08:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements