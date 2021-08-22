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النمسا تعارض استقبال المزيد من الأفغان

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس في تصريحات نُشرت، اليوم الأحد، إن المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس يعارض استقبال المزيد من الأشخاص الفارين من أفغانستان بعد أن استولت طالبان على السلطة.

استوعبت النمسا أكثر من واحد بالمائة من سكانها من طالبي اللجوء خلال أزمة الهجرة في أوروبا في عامي 2015 و2016، وقد بنى كورتز حياته المهنية على اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة، وفاز في كل انتخابات برلمانية منذ عام 2017.

بينما يتصارع الاتحاد الأوروبي مع ما يجب فعله مع الأفغان الذين ساعدوه على مدار العشرين عامًا الماضية، قال كورتس إن القدوم إلى النمسا ليس خيارًا. وصرح كورتس في مقابلة مع قناة بولس 24 التلفزيونية "من الواضح أنني أعارض استقبالنا طواعية لمزيد من الناس وهذا لن يحدث خلال عملي كمستشار". ونشرت مقتطفات من المقابلة قبل بثها في وقت لاحق يوم الأحد.


يوجد في النمسا أكثر من 40 ألف لاجئ أفغاني، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد ألمانيا، حيث يبلغ عددهم 148 ألفًا، وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2020. ويبلغ عدد سكان النمسا تسعة أضعاف عدد سكان ألمانيا. النمسا هي أيضًا دولة محايدة وليست عضوًا في الناتو. لقد أرسلت عددًا صغيرًا جدًا من القوات إلى أفغانستان. يسرد موقع الناتو على الإنترنت أنه أرسل 16 جنديًا لمهمة الدعم الحازم، وهي محاولة لتدريب وإسداء المشورة لقوات الأمن الأفغانية.

وقال كورتس عن الأفغان الذين يفرون من بلادهم: "لا أؤيد الرأي القائل بوجوب استقبال المزيد من الناس. بل على العكس تماما". وأضاف أن "النمسا قدمت مساهمة كبيرة بشكل غير متناسب"، في إشارة إلى العدد الكبير من اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان الموجودين بالفعل في البلاد.

وقال إن الفارين من أفغانستان يجب أن يظلوا في المنطقة، مضيفًا أن تركمانستان وأوزبكستان المجاورتين استقبلتا 14 و13 لاجئًا أفغانيًا على التوالي، وهو ما يتطابق مع بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الكلمات المفتاحية

طالبان النمسا افغانستان

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