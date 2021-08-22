محافظ قنا: تطعيم ٦٥٢١ مسافرا للخارج بلقاح كورونا حتى الآن

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مراكز تطعيم المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد نجحت فى تطعيم ٦٥٢١ مواطنا باللقاحات المعتمدة، وجاء ذلك خلال زيارته مساء أمس للصالة المغطاه بنادي قنا الرياضي لمتابعة عمليات مراجعة البيانات وتنشيط التسجيل الخاص بالمواطنين الراغبين في السفر للخارج، ورافقه الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا.





وقال محافظ قنا، إننا حريصون على تقديم كل الدعم والمساعدة لأبنائنا المسافرين ونعمل جاهدين على تذليل العقبات وتيسير إجراءات سفرهم من خلال حصولهم على اللقاح والشهادة المؤمنة QR Code التى تفيد بذلك، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة عدد المراكز الخاصة بتطعيم الراغبين فى السفر للخارج بالإضافة إلى زيادة عدد الفرق المتحركة للحد من تزاحم المواطنين أمام مراكز التطعيم الحالية.



الجدير بالذكر أن محافظة قنا أعلنت الخميس الماضى عن بدء استقبال المواطنين الراغبين فى السفر للخارج ممن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة ولم تصلهم رسالة بموعد تلقى اللقاح وذلك بالصالة المغطاه لنادى قنا الرياضي بمدينة قنا بهدف مراجعة البيانات وتنشيط التسجيل حتى يتسنى لهم استلام رسالة التأكيد بموعد ومكان تلقى اللقاح فى أقرب وقت ممكن.