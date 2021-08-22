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طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور رامي نخلة، زميل الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، عن الأبحاث تشير إلى أن متحور دلتا يصيب الأطفال بنسبة أكبر من الكبار.

وقال "نخلة"، إن هناك أبحاث علمية تشير إلى أن إمكانية تطعيم الأطفال فوق 12 عاما بلقاح كورونا، وهو ما قامت أمريكا بتنفيذه حيث طعمت الأطفال بلقاحي استرازينيكا وفايزر.

وشدد "نخلة"، خلال حواره ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، على أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الفصول، ويفضل أن يقوم الأهالي بتوصيل أولادهم للمدرسة بدلا من استخدام الأتوبيس المدرسي.

وحذر من السلام بالأيدي أو الأحضان تجنبا لنقل العدوى بالكورونا، منوها بأن الحضن لمدة 15 ثانية يوميا يقوي مناعة جسم الإنسان عن طريق افراز هرمونات السعادة.

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