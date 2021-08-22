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"ببلاش".. 8 خطوات بسيطة للتظلم على نتيجة الثانوية العامة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
محمد العطار
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بدون أي مبالغ مالية، أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة التظلم على نتيجتهم وفق خطوات معينة، وذلك حتى يطمئن الطالب من درجاته في كافة المواد.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 بنسبة نجاح 74%، و76% فى الشعبة العلمية و70% الشعبة  الأدبية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوات التي يمكن أن يعتمد عليها الطلاب من أجل التظلم على نتيجة الثانوية العامة:

- الدخول على الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم من أجل التظلم على النتيجة وهو https:tazalom.emis.gov.eg.


- كتابة بيانات الطالب مثل الاسم ورقم الجلوس وتسجيل المواد المتظلم فيها.

- يتم تحديد المادة أو المواد المتظـلم منهـا، ولا يجــوز التسجيـل أكثـر من مـرة أو التعديـل بعد انتهاء عمليـة التسجيـل.

- يجب متابعـة الموقع بعد التسجيـل للإطـلاع على نتيجـة طلب التظـلم.

- التظلم مفتوح لكل المواد أو مادة واحدة حسب طلبات الطالب، ويقتصر فقط على إعادة فحص أوراق الإجابة الخاصة بالطالب.

- الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ومد صحتها ونسبتها إلى الطالب ليعاد تصحيحها يدويا.

- يتسلم الطالب نتيجة الفحص في المواد الخاصة به ومدي فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه.

- يتسلم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة بهدف يطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

الكلمات المفتاحية

نتيجه الثانوية العامة الشعبة الادبي الثانويه العامة

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