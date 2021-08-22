Advertisements

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل التطعيم الاجباري للطلاب بلقاح كورونا (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدارس.

وقال سعد، إنه سيتم البدء في تطعيم طلاب الجامعات من هم أكبر من 18 عاما، فضلا عن تطعيم هيئة التدريس بالمدارس والجامعات وكل من لهم علاقة بالعملية التعليمية حتى من سيقوموا بتوصيل التغذية المدرسية للمدارس بلقاح كورونا، منوها بأن التطعيم لهذه الفئات سيكون إجباريا.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن جعل تطعيم هذه الفئات إجباريا حتى نقيهم من خطر الإصابة، ولتجنب حالة الهلع التي تصيب أولياء الأمور عند زيادة أعداد الإصابات، مناشدا أولياء الأمور حث ابنائهم على الحصول على اللقاح المجاني.

ونوه بأن الطلاب ممن أقل من 18 عاما لن يحصلوا على اللقاح، موضحا أنه سيكون هناك فرق من وزارة الصحة تتولى عملية تطعيم الطلاب وهيئة التدريس بالجامعات الخاصة والحكومية، وكل أنواع المدارس، وسيصدر قرار من مجلس الوزراء ينظم أوضاع من رفضوا الحصول على اللقاح، ولكن بعد اعطاء مهلة لتطعيم هذه الفئات والتي ستستغرق وقتا.

أخبار تهمك

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ يوم

نجم الزمالك يوجه رسالة لسيد عبدالحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 13 ساعة

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ يوم

كومان: الفرق المنافسة تجرأت على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو: الزمالك يريد استغلال كريم بامبو فى صفقة تبادلية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:32 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

09:15 م

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

كومان: الفرق المنافسة تجرأت على برشلونة

08:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements