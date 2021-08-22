متحدث الوزراء يكشف تفاصيل التطعيم الاجباري للطلاب بلقاح كورونا (فيديو)



كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدارس.



وقال سعد، إنه سيتم البدء في تطعيم طلاب الجامعات من هم أكبر من 18 عاما، فضلا عن تطعيم هيئة التدريس بالمدارس والجامعات وكل من لهم علاقة بالعملية التعليمية حتى من سيقوموا بتوصيل التغذية المدرسية للمدارس بلقاح كورونا، منوها بأن التطعيم لهذه الفئات سيكون إجباريا.



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن جعل تطعيم هذه الفئات إجباريا حتى نقيهم من خطر الإصابة، ولتجنب حالة الهلع التي تصيب أولياء الأمور عند زيادة أعداد الإصابات، مناشدا أولياء الأمور حث ابنائهم على الحصول على اللقاح المجاني.



ونوه بأن الطلاب ممن أقل من 18 عاما لن يحصلوا على اللقاح، موضحا أنه سيكون هناك فرق من وزارة الصحة تتولى عملية تطعيم الطلاب وهيئة التدريس بالجامعات الخاصة والحكومية، وكل أنواع المدارس، وسيصدر قرار من مجلس الوزراء ينظم أوضاع من رفضوا الحصول على اللقاح، ولكن بعد اعطاء مهلة لتطعيم هذه الفئات والتي ستستغرق وقتا.

