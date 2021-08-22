وسط فوضى الإجلاء.. الولايات المتحدة وألمانيا تنصحان بعدم السفر إلى مطار كابول

طلبت الولايات المتحدة وألمانيا من مواطنيهما في أفغانستان تجنب السفر إلى مطار كابول، مشيرة إلى المخاطر الأمنية حيث تجمع آلاف الأشخاص اليائسين في محاولة للفرار بعد أسبوع تقريبًا من سيطرة حركة طالبان الإسلامية.





وصل المؤسس المشارك لطالبان، الملا بردار، إلى العاصمة الأفغانية لإجراء محادثات مع قادة آخرين. تحاول الجماعة تشكيل حكومة جديدة بعد أن اجتاحت قواتها جميع أنحاء البلاد مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد عقدين من الزمن، مع انهيار الحكومة والجيش المدعومين من الغرب.





نمت الحشود في المطار وسط حرارة وغبار اليوم خلال الأسبوع الماضي، مما أعاق العمليات حيث تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى إجلاء الآلاف من دبلوماسييها ومدنييها بالإضافة إلى العديد من الأفغان. واندفع الآباء والأطفال نحو الجدران الخرسانية المدمرة أثناء سعيهم للخروج.





وحثت طالبان أولئك الذين ليس لديهم وثائق سفر على العودة إلى ديارهم. قال مسؤولون بحلف شمال الأطلسي وطالبان إنه قتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في وحول المطار ذي المدرج الواحد منذ يوم الأحد الماضي عندما سيطرت طالبان على أفغانستان. وقال مستشار السفارة "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، فإننا ننصح مواطني الولايات المتحدة بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم تتلقى تعليمات فردية من ممثل الحكومة الأمريكية للقيام بذلك".





حذرت السفارة الألمانية مواطنيها في رسالة بالبريد الإلكتروني من أن قوات طالبان تفرض ضوابط صارمة بشكل متزايد في جوارها المباشر.





وقال الميجر جنرال بالجيش وليام تيلور، مع هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، في إفادة للبنتاغون إن 5800 جندي أمريكي ما زالوا في المطار وأن المنشأة "لا تزال آمنة". وقال تيلور إن بعض بوابات المطار أغلقت مؤقتًا وأعيد فتحها خلال اليوم الماضي لتسهيل التدفق الآمن للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.





وصرح مسؤول في طالبان لرويترز بأنه لا يمكن استبعاد المخاطر الأمنية لكن الحركة كانت "تهدف إلى تحسين الوضع وتوفير مخرج سلس" للأشخاص الذين يحاولون المغادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. أثار استيلاء طالبان على السلطة مخاوف من الانتقام والعودة إلى نسخة متشددة من الشريعة الإسلامية كانت طالبان تمارسها عندما كانت في السلطة قبل عقدين من الزمن.



