في هذا الموعد.. عرض مسلسل "الوضع مستقر" على قناة "OSN"

أعلن المخرج وائل فرج عن موعد عرض مسلسله الجديد "الوضع مستقر"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر وائل فرج صورة البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل، وعلق عليه قائلاً :"مسلسل الوضع مستقر

، الأحد ٥ سبتمبر على OSN، إنتاج سالي والي معالجة درامية و كتابة محمود عزت، إخراج وائل فرج".



والمسلسل بطولة سيد رجب، محمد جمعة، أحمد سلطان، خالد منصور، شادي الفونس، ولأول مرة إنجي كيوان، انتصار، وشيماء سيف وغيرهم.