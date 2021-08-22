Advertisements

في هذا الموعد.. عرض مسلسل "الوضع مستقر" على قناة "OSN"

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعلن المخرج وائل فرج عن موعد عرض مسلسله الجديد "الوضع مستقر"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر وائل فرج صورة البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل، وعلق عليه قائلاً :"مسلسل الوضع مستقر
، الأحد ٥ سبتمبر على OSN، إنتاج سالي والي معالجة درامية و كتابة محمود عزت، إخراج وائل فرج".

والمسلسل بطولة سيد رجب، محمد جمعة، أحمد سلطان، خالد منصور، شادي الفونس، ولأول مرة إنجي كيوان، انتصار، وشيماء سيف وغيرهم.

أخبار تهمك

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 15 ساعة

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: الزمالك يريد استغلال كريم بامبو فى صفقة تبادلية

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ يوم

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

منذ أقل من ساعة

كومان: الفرق المنافسة تجرأت على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ يوم

نجم الزمالك يوجه رسالة لسيد عبدالحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:32 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

09:15 م

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

كومان: الفرق المنافسة تجرأت على برشلونة

08:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements