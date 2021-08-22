Advertisements

قبل بداية الموجة الرابعة.. طبيب يوجه تحذيرا للمصريين (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور رامي نخلة، زميل الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، إنه من المتوقع أن نشهد موجة جديدة من جائحة كورونا في سبتمبر المقبل، مشددا على أهمية الحصول على لقاح كورونا أيا كان نوعه.

ولفت "نخلة"، خلال حواره ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تشهد زيادة خلال الأسبوعين الماضيين، مناشدا الجهات المعنية الإسراع في عملية تطعيم المواطنين، مؤكدا أن كافة أنواع تطعيمات كورونا تحمي من متحور دلتا.

وحذر من تناول المضادات الحيوية أو الأدوية التي تحتوي على نسبة كورتيزون بدون استشارة الطبيب حيث أنهم يقللوا من قوة مناعة الجسم، موضحا أن الفيروس يدخل في الجسم الذي ليس به أجسام مناعية ويتكاثر بداخله.

أخبار تهمك

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يوجه رسالة لسيد عبدالحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كومان: الفرق المنافسة تجرأت على برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ يوم

ميدو: الزمالك يريد استغلال كريم بامبو فى صفقة تبادلية

منذ أقل من نصف ساعة

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 15 ساعة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ يوم

مانشستر سيتي يخطط لخطف نجم برشلونة مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 20 ساعة

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:32 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن علاقة متحور دلتا بـ الأطفال (فيديو)

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

09:15 م

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

كومان: الفرق المنافسة تجرأت على برشلونة

08:30 ص

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements