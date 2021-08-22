قبل بداية الموجة الرابعة.. طبيب يوجه تحذيرا للمصريين (فيديو)

قال الدكتور رامي نخلة، زميل الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، إنه من المتوقع أن نشهد موجة جديدة من جائحة كورونا في سبتمبر المقبل، مشددا على أهمية الحصول على لقاح كورونا أيا كان نوعه.



ولفت "نخلة"، خلال حواره ببرنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تشهد زيادة خلال الأسبوعين الماضيين، مناشدا الجهات المعنية الإسراع في عملية تطعيم المواطنين، مؤكدا أن كافة أنواع تطعيمات كورونا تحمي من متحور دلتا.



وحذر من تناول المضادات الحيوية أو الأدوية التي تحتوي على نسبة كورتيزون بدون استشارة الطبيب حيث أنهم يقللوا من قوة مناعة الجسم، موضحا أن الفيروس يدخل في الجسم الذي ليس به أجسام مناعية ويتكاثر بداخله.



