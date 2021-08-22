تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي و آرسنال يوم السبت 28 أغسطس 2021 على ملعب الاتحاد معقل المان سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports 1 HD Premium ببث المباراة.

يحتل آرسنال المركز السابع عشر في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بلا رصيد من النقاط، حيث لعب مباراة واحدة خسرها على يد برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي ويترقب مواجهة تشيلسي غدا ويسعى للفوز عليه والمنافسة على لقب البريميرليج من إسعاد جماهيره.

في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 3 نقاط حصدهما من مبارتين، حيث خسر من توتنهام في الجولة الأولى وفاز على نوريتش سيتي في الجولة الثانية و يسعى للتتويج بلقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.