







الحد الادنى لتنسيق الجامعات 2021 المرحلة الاولي لطلاب الثانوية العامة ومؤشرات قبول جميع الكليات والمعاهد









فتح موقع التنسيق الالكتروني الباب لاستقبال رغبات طلاب المرحلة الاولى، صباح أمس السبت الموافق 21 أغسطس 2021 ومستمر حتى الاربعاء 25/8/2021، وسنرصد لكم الحد الادنى لتنسيق الجامعات المصرية 2021 المرحلة الاولي لطلاب الثانوية العامة ومؤشرات قبول جميع الكليات والمعاهد.





الحد الادنى لتنسيق الجامعات 2021 المرحلة الاولي

تزايدت مؤشرات البحث على "جوجل" وراء تنسيق الجامعات 2021 بعدما حددت وزارة التربية والتعليم العالي الميعاد الرسمي المحدد على بدء استقبال رغبات وطلبات الطلاب على الالتحاق على تنسيق قبول الجامعات المصرية فى مصر.





حيث بالفعل انطلق صباح اليوم الموافق ميلادياً 21 أغسطس موقع التنسيق على استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى الناجحين فى شهادة الثانوية العامة الحاصلين على مجاميع تتجاوز الحد الأدنى المحددة، حيث حددت وزارة التعليم العالي حد ادني مخصص لاستقبال رغبات الطلاب لهذا العام تجاوز حد 88% لطلاب علوم و80% لطلاب رياضة و65% لطلاب ادبي.

وسيكون التقديم والتسجيل على رغبات الطلاب مستمر حتى الثامن والعشرين من أغسطس الحالي على موقع بوابة الحكومة المصرية، عليه نوافيكم الان المؤشرات المتوقعة حول تنسيق قبول الجامعات هذا العامة





مؤشرات تنسيق الجامعات المصرية

نستعرض مع حضراتكم مؤشرات حد أدنى تنسيق الجامعات المصرية هذا العام المتوقع أن يشهد انخفاضاً ملحوظاُ هذا العام نسبتاُ لانخفاض نسب نجاح الطلاب هذا العام، حيث من المؤشر أن تقبل كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي فى مصر ما بين 95 حتي 90% لهذا العام.



