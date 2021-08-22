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ميدو: مصطفي فتحي وصل لمرحلة النضج الكروي..ويجب مشاركته أساسيا مع الزمالك

الأحد 22/أغسطس/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أشاد النجم أحمد حسام "ميدو"، بالمستوى المميز الذى يقدمه مصطفي فتحي هذا الموسم خلال فترة اعارته مع نادى سموحة.


وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "مصطفي فتحي لاعب يجب أن يتم التعامل معه بطريقة مميزة مثلما فعل احمد سامي فى سموحة، ويجب عند عودته للزمالك يشارك أساسيا لكي يستفيد من تألقه". 


وأضاف: "مصطفي فتحي يجيد فى مركز 10 واذا لما يشارك اساسيا فى الموسم المقبل مع الزمالك فيتم اعارته افضل، ووصل لمرحلة النضج الكروي".

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