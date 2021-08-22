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ميدو: الزمالك يريد استغلال كريم بامبو فى صفقة تبادلية

الأحد 22/أغسطس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف النجم أحمد حسام "ميدو"، أن نادى الزمالك يريد استغلال كريم بامبو، لاعب الفريق المعار لصفوف البنك الاهلى، وذلك فى إحدى صفقات الميركاتو الصيفي.


وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك سوف يستغل بامبو فى صفقة يتم التكتم عليها خلال الفترة الحالية وسيتم مقايضته بأحد اللاعبين المهمين خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر سيتم حسمه فى نهاية الموسم الجاري".


وأضاف: "كريم بامبو لاعب كبير واستفاد من فترة اعارته للبنك الاعلى واكتسب خبرات عديدة، وسجل ١١ هدف هذا الموسم".

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